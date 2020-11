La Puglia resta tutta "arancione". Niente zona rossa per Bat e Foggia

La Puglia resta interamente in zona arancione: il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un'ordinanza in vigore da oggi e fino al 3 dicembre, con la quale si rinnovano le misure relative a sei regioni, Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta.



Non accolta, almeno per il momento, la richiesta di passaggio alla zona rossa, formulata dal presidente Emiliano, limitatamente alle province di Foggia e Bat. La nuova ordinanza, come detto, è valida fino al 3 dicembre, ferma restando la possibilità di nuova classificazione come previsto dall'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.