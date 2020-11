Scomparso di casa da due giorni, Matteo ritrovato nelle campagne coratine

Coronavirus, ancora un record in Puglia: 1.741 nuovi casi con quasi 10mila tamponi

​Registrati 16 decessi: 4 in provincia di Bari, 5 in provincia BAT, 5 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Taranto. 8.560 sono i pazienti guariti. 24.000 sono i casi attualmente positivi​