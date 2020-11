L'ex candidato sindaco Vito Bovino positivo al Covid

Con una nota sulla sua pagina Facebook istituzionale, l'ex candidato sindaco Vito Bovino ha annunciato di essere positivo al Covid.

«Vi comunico - esordisce Bovino - l’esito appreso poco fa del mio tampone: positivo al covid. Voglio condividere questa notizia con tutti voi come segno di grande civiltà nei confronti di tutta la nostra comunità. Invito quanti sono entranti in contatto con me ad effettuare opportuni controlli».

Nelle parole di Bovino anche il ringraziamento per gli operatori sanitari. «Esprimo tutto il mio affetto a chi, come me, sta affrontando questa battaglia e ringrazio il mio medico e tutti gli operatori sanitari che tutti i giorni combattono per aiutare quanti vivono purtroppo in modo grave la lotta contro questo virus».