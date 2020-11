Focolaio Covid, Regeneration Home: «No criticità, solo alcuni presentano sintomi leggeri»

«Nella giornata di ieri ospiti, personale dipendente, direttore sanitario e amministratori operativi in struttura sono stati sottoposti a tampone effettuato dall’Asl locale e, come già anticipato dal nostro sindaco, si registrano casi di positività. Per quanto riguarda la direzione sanitaria e gli amministratori presenti quotidianamente in struttura, i tamponi sono tutti negativi. Soltanto alcuni positivi presentano sintomi leggeri, sono tutti assolutamente sotto controllo e senza alcuna criticità. Gli altri sono positivi asintomatici».



È l'aggiornamento inviato dalla direzione della rssa Regeneration Home nella quale si è sviluppato un focolaio Covid. La struttura non fornisce nuovi dati: il sindaco, nella giornata di ieri, aveva parlato di 48 casi: 38 tra gli ospiti e 10 tra il personale.

«Regeneration Home emette il presente Comunicato stampa – rivolto in particolare alle famiglie dei ns Ospiti e del personale dipendente, oltre che all’intera collettività - con l’intento di diffondere comunicazioni aggiornate e dati precisi circa l’attuale emergenza Covid19 all’interno della struttura.



Finora, come è noto, a partire dall’insorgere del Covid19, ovvero da marzo 2020, la nostra struttura non ha mai registrato alcun caso di positività. Sin da Marzo 2020 sono state attivate presso Regeneration Home tutte le procedure necessarie, i DPI, i protocolli sanitari e rigide regole aventi come unico obiettivo la tutela e la protezione dei ns Cari Ospiti e del Personale. Garantire la salute e il benessere psico fisico dei nostri anziani degenti rappresenta la priorità del nostro incessante lavoro, la nostra missione: l’Ospite è per tutti noi prima di tutto una persona cara, che trova qui a REGENERATION Home una Famiglia pronta ad accudirlo e un ambiente colmo di affetto.

Da ieri, come già anticipato dal nostro Sindaco, particolarmente attento al continuo monitoraggio di quanto sta accadendo, Regeneration Home è impegnata ad affrontare l’emergenza sanitaria causata dal Covid che purtroppo ha colpito anche la nostra struttura, nonostante tutte le cautele messe in campo, nonostante il distanziamento e l’isolamento dei degenti, nonostante il blocco delle visite da parte dei Familiari: è evidente che il virus è giunto dall’esterno coinvolgendo prima di tutti il personale e di conseguenza gli anziani.

La situazione ambientale è nota: la diffusione del virus nella nostra città e nelle città limitrofe è purtroppo a livelli molto alti, molto più elevati rispetto alla scorsa primavera e per quanto una struttura possa mettere in campo azioni preventive drastiche esse possono essere facilmente inficiate a causa della contaminazione esterna: questo è quanto accaduto alla nostra struttura.

Nella giornata di ieri Ospiti, Personale dipendente, Direttore sanitario e Amministratori operativi in struttura sono stati sottoposti a tampone effettuato dall’ASL locale e, come già anticipato dal nostro Sindaco, si registrano casi di positività.

Per quanto riguarda la Direzione sanitaria e gli Amministratori presenti quotidianamente in struttura i tamponi sono tutti negativi. Soltanto alcuni positivi presentano sintomi leggeri, sono tutti assolutamente sotto controllo e senza alcuna criticità. Gli altri sono positivi asintomatici.

La nostra intenzione è di informarVi costantemente dell’evoluzione dei dati, con appositi comunicati stampa e bollettini che diffonderemo sulla ns pagina FB. Inoltre abbiamo implementato una procedura di costante comunicazione con tutte le Famiglie dei ns cari Ospiti: quotidianamente una persona appositamente incaricata telefonerà al contatto familiare di riferimento di ciascun Ospite per aggiornarlo in forma privata della condizione sanitaria del proprio Caro Congiunto.

Riteniamo che presso Regeneration Home la situazione generale al momento sia assolutamente sotto controllo e desideriamo tranquillizzare le famiglie e l’intera comunità. Sarà nostra premura informare tempestivamente Voi tutti di qualsiasi novità. Con l’augurio di poterVi comunicare quanto prima notizie rincuoranti (e per questo dovremo attendere il tempo necessario per effettuare nuovi tamponi) e con la garanzia che dedicheremo ai cari Ospiti tutte le cure, l’affetto e l’assistenza possibile, porgiamo a Voi tutti un messaggio di speranza e fiducia per il futuro».