Processo Giustizia svenduta, chiesti 19 anni per l'ex gip Nardi e 10 anni per l'ispettore Di Chiaro

Condanne pesanti chieste dalla Procura di Lecce per i cinque imputati del processo "Giustizia svenduta", relativo a presunti episodi di corruzione in atti giudiziari che si sarebbero verificati tra il 2014 e il 2018 negli uffici giudiziari di Trani.



Per l'ex gip Michele Nardi, accusato di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione in atti giudiziari e al falso, i pm Roberta Licci e Alessandro Prontera hanno chiesto 19 anni e 10 mesi. Chiesti anche 10 anni e 8 mesi per l'ex ispettore di polizia coratino Vincenzo Di Chiaro; 6 anni e 4 mesi per l'avvocato Simona Cuomo; 5 anni e 6 mesi per Gianluigi Patruno, anch'egli di Corato, e 4 anni e 3 mesi per Savino Zagaria.

Nardi, che si trova ai domiciliari, fu arrestato nel gennaio 2019 assieme all'allora pm tranese Antonio Savasta (condannato a 10 anni di reclusione con rito abbreviato) con l'accusa, contestata ad entrambi, di aver garantito esiti processuali favorevoli in diverse vicende giudiziarie e tributarie in favore degli imprenditori coinvolti nelle indagini in cambio di ingenti somme di danaro e, in alcuni casi, di gioielli, diamanti e varie utilità.