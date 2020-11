De Benedittis: «A breve 8 posti di pronto soccorso Covid. Stasera nuovi provvedimenti»

Questa mattina il sindaco Corrado De Benedittis, accompagnato dall'assessore ai Lavori Pubblici Vincenzo Sinisi e dal consigliere comunale Salvatore Mascoli, ha fatto visita all'ospedale "Umberto I".

«Ho avuto un lungo e proficuo colloquio con la direttrice sanitaria, Paola Preziosa, con cui si è stabilita un'ottima intesa» ha fatto sapere il sindaco. «Tutto il personale sanitario, medico e paramedico, è impegnato con grande dedizione e professionalità a gestire questo difficile momento di emergenza sanitaria».

«Sono in fase di allestimento 8 posti di pronto soccorso Covid, di cui 2 già attivi» prosegue De Benedittis. «Non mancano le criticità di carattere logistico, rispetto ad una situazione sanitaria complessa. In qualità di sindaco, ho garantito, alla dott.ssa Preziosa che, con passione e competenza guida il nosocomio coratino, piena disponibilità e collaborazione, mia personale e dell'intera amministrazione.

Sul numero dei positivi in città e in alcune Rssa si è in attesa di cifre ufficiali da parte della Asl. In serata, aggiornamenti su ulteriori provvedimenti che ho deciso di prendere per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso».