Focolaio Covid a Casa Alberta, decine di positivi: ​«Contagiata la maggior parte degli ospiti»

«La maggior parte degli ospiti è positiva, risultano negativi 6 o 7 pazienti». I contagi irrompono nella residenza socio sanitaria assistenziale per anziani "Casa Alberta". Nella struttura si registra un vasto focolaio Covid con decine di casi positivi accertati tra operatori e ospiti.

Non ci sono ancora numeri ufficiali ma - come conferma il direttore della struttura, Giulio Mennoia - «la maggioranza degli ospiti è positiva (la rssa, a regime, può accoglierne circa cento, ndr), tutti prevalentemente asintomatici. Uno sparuto gruppo, circa 5 persone, ha sintomi spesso aggravati da patologie pregresse, mentre 6 o 7 pazienti risultano negativi. I numeri sono soggetti a variazioni e comunque siamo in attesa ancora di qualche esito».

«Purtroppo - prosegue il direttore - in una fase così drammatica che ha travolto tutti i sistemi di sicurezza, controllo e gestione del nostro territorio non potevamo, malgrado i nostri sforzi, pensare di essere immuni. La situazione è complessa, ma la stiamo gestendo egregiamente evitando anche ricoveri ospedalieri. Il personale rimasto e quello che faticosamente stiamo cercando di reclutare in queste ore convulse sta dimostrando una abnegazione commovente. Medici, infermieri, operatori non si stanno risparmiando. Non possiamo non ringraziare questi eroi che si stanno adoperando ben oltre le straordinarie necessità. Grande supporto lo stiamo ottenendo dalle inappuntabili strutture Asl.

«I nostri medici hanno comunicato a tutti i familiari l'entità della situazione. La proprietà nella persona di Fabio D’Introno, ha provveduto a dotare il personale dei DPI necessari. Tutti gli abili in questo momento sono sulla barricata - conclude Mennoia - e quelli che non lo sono non vedono l'ora di portare il loro sostegno».