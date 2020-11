Casi Covid in ospedale, riaperto il Pronto Soccorso

Dalle 2 della notte scorsa il Pronto Soccorso dell'ospedale di Corato ha ripreso la sua normale attività.

L'accesso ai pazienti non Covid era stato interdetto da ieri intorno a mezzogiorno in seguito all'arrivo di alcuni pazienti in codice rosso, poi risultati positivi. I pazienti Covid sono tuttora assistiti nell'area grigia del Pronto Soccorso, adibita proprio per ospitare temporaneamente le persone positive al virus.