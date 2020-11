Casi Covid in ospedale, chiuso il Pronto Soccorso

Il Pronto Soccorso dell'ospedale di Corato è stato chiuso questa mattina poco prima delle 12 in seguito all'accesso di alcuni pazienti risultati positivi al Covid.

La scoperta è avvenuta dopo l'arrivo di quattro pazienti in codice rosso. Il successivo esame effettuato con un tampone rapido ha fatto emergere la positività di alcuni di loro.

Come da protocollo, è stato quindi chiuso l'accesso ai locali del Pronto Soccorso. Per la riapertura, si dovrà attendere la sistemazione dei pazienti Covid in altre strutture e poi la successiva sanificazione dei locali.