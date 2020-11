Ordinanza del sindaco: da domani sospesa la didattica in presenza nelle scuole. Video

Didattica in presenza sospesa nelle scuole di Corato di ogni ordine grado - ad esclusione della scuola dell'infanzia - a partire da domani, 9 novembre, e fino a sabato 14 novembre. L'attività in presenza è sospesa anche per la didattica speciale. Lo ha deciso il sindaco De Benedittis che questa mattina ha emanato un'apposita ordinanza sindacale. Clicca qui per consultare il testo.

«Abbiamo preso questa decisione dopo un'attenta valutazione e in considerazione dell'aumento dei contagi, di alcune situazioni specifiche e di una generale apprensione manifestatami dal mondo della scuola che è oggettivamente in difficoltà nel garantire sia la didattica in presenza che quella a distanza. È una misura forte e necessaria per contenere i contagi. Dobbiamo tutelare tutti e creare un argine. La scuola non chiude, ma resta confermata la didattica a distanza. Nelle prossime ore valuteremo anche altre misure a tutela della salute pubblica. Interverremo sugli assembramenti».

