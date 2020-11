Covid, i positivi a Corato schizzano a 132. Video

Scuole chiuse in Puglia: una sezione del Tar sospende l'ordinanza, l'altra la conferma

Intanto il presidente Emiliano, in una lettera inviata al direttore dell’Ufficio scolastico regionale, Anna Cammalleri, ha annunciato «l’adozione di una specifica ordinanza in via di pubblicazione che entrerà in vigore lunedì 9»