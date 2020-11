Covid, un caso di positività nella scuola dell'infanzia paritaria

Un nuovo contagio si registra tra le scuole della città. Stavolta è stata coinvolta la scuola dell'infanzia paritaria Fata Zucchina nella quale è stato registrato un caso di positività al Covid.

Sono state avviate tutte le procedure come da protocollo e oggi l'istituto è rimasto chiuso per una sanificazione straordinaria di tutti gli ambienti. La Asl fornirà indicazioni in merito alla ripresa delle attività.

Le scuole dell'infanzia, lo ricordiamo sono le uniche nelle quali l'ordinanza regionale non ha sospeso le attività in presenza.