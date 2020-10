​Gravissimo incidente stradale sulla Corato-Ruvo, tre auto coinvolte

Gravissimo incidente stradale poco dopo le 19.30 di oggi sulla provinciale Corato-Ruvo. All'altezza della svolta per contrada Belloluogo, nei pressi della sala ricevimenti Corte Bracco, tre auto si sono scontrate per cause ancora da chiarire. Uno dei tre veicoli è uscito di strada ed è finito nel terreno adiacente alla provinciale.

Sul posto 118, vigili del fuoco e forze dell'ordine. Aggiornamenti a breve.