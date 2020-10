Addio al prof. Peppino Faretra, artista umile e geniale del Carnevale Coratino

Lopalco e Montanaro: «Sospesi i ricoveri programmati e non urgenti in tutta la Regione»

In ragione dell’andamento epidemiologico della pandemia e al possibile ulteriore incremento dei ricoveri in reparti per acuti, in particolare di terapia intensiva e di area medica, l’assessore alle Politiche della Salute Pier Luigi Lopalco e il direttore del Dipartimento Vito Montanaro,