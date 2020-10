Ancora Murgia in fiamme nel nostro territorio. Ieri pomeriggio il distaccamento di Corato dei vigili del fuoco è intervenuto per spegnere un incendio in contrada Monte Cotugno.

Ad essere assaliti dalle fiamme alcuni tronchi tagliati in una pineta. I pompieri hanno provveduto a domare l'incendio e a mettere in sicurezza gli alberi non tagliati in tre ore.