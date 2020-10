Fumo nero in via Tasso, auto distrutta dalle fiamme Copyright: CoratoLive.it

Auto in fiamme poco prima delle 16 di oggi su via Torquato Tasso, tra piazza Principessa Margherita e via Farinata.

L'incendio - che ha fatto alzare una colonna di fumo nero nella zona - in pochi minuti ha avvolto e distrutto una Chevrolet Matiz. Spostata appena in tempo un'altra auto parcheggiata a ridosso dell'utilitaria in fiamme.

Per sedare il rogo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Corato.