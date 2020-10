Sospetto caso Covid al Tattoli, chiuse tre classi

Sospetto caso Covid al Tattoli. Questa mattina, attraverso una nota, la dirigente Maria Rosaria De Simone ha comunicato che «in via precauzionale e in attesa di comunicazione del Dipartimento di prevenzione, si dispone la sospensione delle attività didattiche delle classi 1B, 1C, 1D, nonché la chiusura dell'ala sinistra del piano terra del plesso Tattoli nella giornata del 23 ottobre. I docenti della classe 1B dovranno porsi in quarantena fiduciaria in attesa di disposizioni. Seguiranno maggiori informazioni».



«Abbiamo saputo della positività di un alunno in via informale - chiarisce la De Simone - ma non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione ufficiale da parte degli enti preposti. In via precauzionale abbiamo deciso di sospendere le attività didattiche della classe interessata e di quelle che condividono alcuni spazi in comune. Nelle prossime ore verrà effettuata la sanificazione tramite ditta specializzata».