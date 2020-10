Disagio abitativo aggravato dal Covid: a Corato in arrivo 86mila euro per sostegno agli affitti

Fondi in arrivo per ridurre il disagio abitativo ulteriormente aggravato in seguito all’emergenza epidemiologica da Covid 19.



La Giunta regionale ha ripartito la somma di 8.357.151,20 euro tra i Comuni già individuati con la determina dirigenziale n. 131/2020 di riparto dei fondi per il sostegno dei canoni di locazione del 2019. A ciascun Comune sono state assegnate le somme divise in base all’incidenza del fabbisogno ultimo documentato dal Comune stesso.

La somma spettante a Corato è di 86.060,79 euro.

I Comuni dovranno utilizzare le somme assegnate prioritariamente per la concessione di contributi ai soggetti in possesso di un indice della situazione economica equivalente non superiore a 35.000 euro, che presentino autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, a seguito della emergenza sanitaria da Covid 19, una perdita del proprio reddito Irpef superiore al 20% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori; per la costituzione di agenzie, istituti per la locazione o fondi di garanzia tese a favorire la mobilità nel settore della locazione anche di soggetti che non siano più in possesso dei requisiti di accesso all’edilizia residenziale pubblica attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione a canone concordato ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998; per il sostegno ai canoni di locazione anno 2019, in aggiunta alle somme già loro attribuite con la determina dirigenziale n. 131 del 29/05/2020 e alle somme assegnate ai Comuni per il sostegno alla morosità incolpevole con la determina dirigenziale n. 132 del 29/05/2020, eventualmente destinate dai Comuni medesimi al sostegno ai canoni di locazione anno 2019.

Per la individuazione dei soggetti beneficiari del contributo, i Comuni dovranno emanare un bando pubblico, acquisire le domande dei cittadini, verificare il possesso dei requisiti richiesti e concedere i contributi secondo la modalità “a sportello”. Il contributo deve essere pari al canone di locazione dovuto nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, fino al limite massimo di 1.000 euro. I contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all’affitto del reddito di cittadinanza.

Con un successivo provvedimento, la Regione procederà al riparto delle somme accantonate con la determina dirigenziale n. 131/2020 per le premialità tra i Comuni che ne avranno diritto e che avranno correttamente rispettato i termini e le modalità di invio indicate.