Covid, ulteriore aggiornamento: i positivi a Corato salgono a 63. Le decisioni del Coc

Salgono a 63 le persone attualmente positive in città, di cui 5 ricoverate in ospedale. Nessuno di loro si trova in terapia intensiva. Dall'inizio della pandemia i contagi totali raggiungono quota 90, mentre 25 sono i guariti e 2 le persone decedute.

L'aggiornamento arriva dal Comune che dà notizia delle decisione assunte dal Coc, il Centro operativo comunale riunito questa mattina, su convocazione del sindaco De Benedittis, per fare il punto della situazione sull’emergenza epidemiologica da Covid 19 e discutere delle eventuali misure e programmazioni da adottare nell’immediatezza ai sensi dei Dpcm del 13 e del 18 ottobre.

«Questo quadro epidemiologico porta Corato ad un indice di rischio moderato di 1,2 considerata la popolazione residente, purtroppo molto vicino alla soglia di rischio fissata ad 1,5, così come indicato dai medici sanitari presenti, che fa dedurre una situazione epidemiologica più aggressiva dei mesi scorsi» si legge in una nota del Comune.



«Nel corso della giornata l’ASL/BA fa sapere che alcuni di questi casi positivi saranno liberalizzati e potranno tornare alla vita e contatti sociali, atteso che ai sensi del Dpcm del 18 ottobre 2020 sono trascorsi i 21 giorni dal contagio per cui il loro livello di positività è così tenue da non potersi propagare ad altre persone».

Attività in programmazione. «Stante l’incremento costante dei casi positivi e la maggiore propagazione del Covid 19 a livello generale e nella nostra Città, sarà attivata una campagna di sensibilizzazione e di informazione alla cittadinanza. Sul sito istituzionale a breve saranno pubblicate delle linee guida fornite dal Distretto della ASL/BA che andranno a chiarire molti quesiti che i concittadini quotidianamente formulano alle varie istituzioni.

Nei limiti del possibile ed adottando tutte le misure necessarie, il sindaco è fortemente orientato a salvaguardare l’esercizio di tutte le attività commerciali e produttive che dovrebbero dal loro canto collaborare ad assicurare il contingentamento degli ingressi e l’uso dei Dpi sanitari, così come hanno egregiamente fatto durante la “Fase 1”, non escludendo la emanazione di probabili ordinanze restrittive per le ore serali-notturne per alcune tipologie di vendita, atteso le preoccupanti notizie e richieste avanzate dalle forze dell’ordine.

Si valuterà di incrementare il numero 366.7830016, disponibile nei soli giorni feriali dal lunedì al venerdi, dalle ore 09:00 alle ore 11:00, gestito esclusivamente dal Settore Polizia Locale - Sezione Servizi Sociali - assicurato in collaborazione con le Associazioni di Volontariato di Protezione Civile operanti nel Comune di Corato, che rende il servizio, a titolo gratuito, per prenotare la consegna a domicilio di generi alimentari e farmaci alle sole persone dichiarate Covid positivi.

Saranno valutate le situazioni a rischio potenziale per la propagazione del contagio nelle zone maggiormente esposte ( mercato settimanale, villa comunale, cimitero, scuole, mezzi di trasporto urbano e zone della movida serale), predisponendo maggiori controlli e l’applicazione pedissequa delle disposizioni dettate dai vigenti Dpcm, coinvolgendo anche le associazioni di volontariato e le persone inserite nel PUC secondo le loro attribuzioni e possibilità, al fine di sensibilizzare l’uso delle mascherine ed il distanziamento sociale».