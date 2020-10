Covid, in città i positivi salgono a 52. Si attende comunicazione dal Comune

Si attende ancora l'ufficialità, ma i numeri del Covid in città salgono ancora.

Un dato aggiornato a ieri, ma ancora in attesa di conferma da parte del Comune - parla di 52 persone attualmente positive. Di queste, 5 sono ricoverate in ospedale in condizioni non gravi. Nessuno di loro è in terapia intensiva.

Questa mattina a Palazzo di Città è previsto un incontro per fare il punto della situazione.