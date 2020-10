Trasporti e Covid, Ferrotramviaria modifica alcune corse dei pullman

La Ferrotramviaria comunica alcune modifiche alle corse dell'orario autolinee in vigore.

Nel dettaglio:

- La corsa AS 516 BIS Bari Sud-Bitonto delle ore 14.15 sarà soppressa e sostituita con la creazione della corsa AS 510 BIS Bari-Sud Bitonto delle ore 12.00;

- Creazione delle corse AS 117 BIS Andria-Ruvo e AS 117 TER Andria-Corato entrambe in partenza alle ore 14.08 (saranno effettuate solo il martedì ed il giovedì);

- Le corse AS 115 BIS Andria-Ruvo e AS 115 TER Andria-Corato in partenza entrambe alle ore 13.15 non saranno più effettuate il martedì ed il giovedì.

L'azienda ricorda che è assolutamente vietato accedere ai servizi di trasporto senza l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.