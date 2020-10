Un altro studente positivo: chiusa una classe al professionale Tandoi

Dopo il Tannoia e l'Imbriani, nel giro di pochi giorni emerge un altro caso di contagio tra gli studenti. Nello specifico, ieri è risultato positivo all'esame del tampone faringeo per Covid 19 uno studente dell'istituto professionale Tandoi.

In seguito all'accertamento della positività, una determina firmata dalla dirigente scolastica Angela Adduci dispone di «procedere alle operazioni di sanificazione straordinaria dei locali scolastici previa chiusura delle aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamente della sanificazione» e, «nelle more di specifiche e ulteriori indicazioni dal Dipartimento di prevenzione in merito a ulteriori procedure da mettere in atto», stabilisce «la chiusura della classe 1^H fino al completamente della sanificazione straordinaria e l’attivazione delle procedure previste per la sanificazione straordinaria dei locali scolastici».

Infine «in via prudenziale, al fine di prevenire e/o contenere il contagio da Sars Cov 2» la dirigente dispone «la sospensione delle attività didattiche in presenza per la classe 1^H dell’Istituto e la contestuale attivazione delle attività di didattica digitale integrata a partire da mercoledì 21 ottobre 2020 e fino a data da destinarsi».