Auto in fiamme nei pressi di viale Vittorio Veneto Copyright: Metronotte

Auto in fiamme nei pressi di viale Vittorio Veneto Copyright: Metronotte

Auto in fiamme nei pressi di viale Vittorio Veneto Copyright: CoratoLive.it

Auto in fiamme nei pressi di viale Vittorio Veneto Copyright: CoratoLive.it

Auto in fiamme nei pressi di viale Vittorio Veneto Copyright: CoratoLive.it

Auto in fiamme questa notte in via Massaua, a pochi metri da viale Vittorio Veneto. A prendere fuoco, intorno alla mezzanotte, è stata una Audi A6. Le fiamme si sono sviluppate nella parte anteriore dei veicolo.

Per spegnere il rogo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Corato, avvertiti tramite il 115 da una chiamata di una guardia giurata della Metronotte.