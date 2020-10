Stato d'emergenza prorogato al 31 gennaio. Obbligatorie le mascherine all'aperto

Questo pomeriggio, attraverso una delibera, il Consiglio dei Ministri ha prorogato lo stato d'emergenza al 31 gennaio 2021. Inoltre è stato prorogato l'attuale Dpcm con le norme anti Covid al 15 ottobre, data entro la quale bisognerà emanare un nuovo decreto.

La novità è rappresentata dall'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto se si è vicini a persone non conviventi. La mascherina è obbligatoria anche nei luoghi chiusi, fatta eccezione per la propria abitazione. Bisognerà sempre portare con sé la mascherina e le Regioni non potranno adottare norme meno restrittive di quelle del governo, salvo specifiche eccezioni concordate con il ministro della Salute. Ai governatori resta la possibilità di adottare ordinanze più restrittive.

Le nuove norme saranno effettive a partire dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto con le misure aggiornate.