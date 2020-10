Cinque ragazzi sono rimasti feriti in seguito a un incidente stradale che si è verificato questo pomeriggio poco prima delle 17 lungo la provinciale Corato-Bisceglie

I giovani viaggiavano a bordo di una Opel Corsa che, per cause ancora in fase di accertamento, è uscita di strada finendo contro un muretto a secco. Nel sinistro non sono rimasti coinvolti altri veicoli.

I feriti sono stati soccorsi da tre ambulanze del 118 e trasportati in ospedale.

Sul posto gli agenti della polizia locale di Corato e Ruvo e una pattuglia delle Guardie Campestri.