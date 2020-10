Forte vento, disagi in città: numerosi interventi dei vigili del fuoco

Com'era facile prevedere, il forte vento che da ieri sera si sta abbattendo su Corato sta causando diversi disagi.

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco. I pompieri sono intervenuti in via Castel del Monte per mettere in sicurezza alberi caduti nei pressi del ponte. Nelle zone di via Trani e via Ruvo molte tende da sole sono state danneggiate risultando pericolanti.

Non sono mancati neppure alcuni pezzi di cornicioni che si sono staccati soprattutto da edifici più datati.

Gli interventi si stanno protraendo anche in serata. Secondo le previsioni, il vento dovrebbe cessare di sferzare la città intorno a mezzanotte.