Maestra positiva all'asilo Madonna Pellegrina, una classe in isolamento

​Campagna elettorale, stasera gli ultimi botti. Comizi finali quasi in contemporanea

Corrado De Benedittis chiuderà la campagna elettorale alle 20.30 in piazza Cesare Battisti. Mezz'ora più tardi, alle 21, comizio finale per Luigi Perrone che parlerà in piazza Vittorio Emanuele