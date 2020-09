Positivo un medico coratino in servizio nella Pneumologia del Sarcone di Terlizzi

Vi è un quarto contagiato nel reparto di Pneumologia dell'ospedale di Terlizzi.

Si tratterebbe di un medico coratino in servizio nell'unità medico-sanitaria del Sarcone, che si è sottoposto al test del tampone - come tutto il personale medico-sanitario del reparto - in seguito alla notizia dei tre casi positivi degli scorsi giorni, di cui due infermieri terlizzesi e uno ruvese.

Il medico è già in isolamento domiciliare da alcuni giorni, così come gli altri dipendenti dell'unità del Sarcone.