Collaboratore positivo, farmacia chiude per Covid: «Riapriremo in sicurezza»

Dalla mattinata di oggi la Farmacia Di Girolamo ha sospeso il servizio in seguito a un caso positivo registrato tra il personale. A darne comunicazione è la stessa farmacia con un post su facebook.

«Questa mattina, appena ricevuta la notizia della positività al Covid-19 di un nostro collaboratore, la Farmacia Di Girolamo ha chiuso i battenti e sospeso il servizio per sottoporre tutto lo staff al tampone naso-faringeo e predisporre un’accurata sanificazione e igienizzazione degli ambienti» si legge sulla pagina facebook.

«Riapriremo in sicurezza e per essere come sempre al vostro fianco nella tutela della salute di ognuno di voi. Certi della comprensione e della fiducia che sempre ci avete accordato, ci scusiamo per il disservizio e vi salutiamo con l’augurio di rivederci presto!»