​Covid: momento delicato, occorre prudenza. I numeri del contagio a Corato

Il momento è delicato. Sarebbe inutile, anzi sbagliato, nasconderlo. A dirlo, lasciando fuori dalla porta ogni allarmismo - ma anche ogni sottovalutazione del pericolo - sono i numeri.



Partiamo quindi dai dati. Come confermato ieri da Palazzo di città, le persone attualmente positive a Corato sono 21.

A questa cifra si arriva - incrociando le varie contabilità portate in questi mesi dagli organi preposti - con una semplice operazione: i casi totali registrati a Corato dall'inizio della pandemia (quindi da marzo scorso) sono 40. Da questi, vanno sottratte le 18 persone sinora guarite e il nostro concittadino che purtroppo è deceduto a maggio.

Come avvenuto a livello nazionale, anche in città i contagi non hanno avuto un andamento costante, ma altalenante.

Ce ne sono stati 8 tra marzo e aprile, poi uno a luglio. Dopo un periodo di relativa calma, sono emersi 13 casi ad agosto, numero rimasto invariato sino ai primi giorni di settembre. Poi il trend è cambiato: dal 5 settembre ad oggi i contagi registrati sono infatti stati ben 18, di cui 7 solo negli ultimi 4 giorni.

L'aumento dei casi ha inevitabilmente portato anche alla crescita del numero di persone in quarantena o in isolamento fiduciario, perché contatti stretti dei positivi: ad oggi, secondo una stima attendibile, sarebbero circa una cinquantina.

Questa la fotografia attuale. Assolto il doveroso debito con la trasparenza dei numeri - per cui chiediamo sempre massima collaborazione da parte delle autorità - occorre però tirare le somme anche da un altro punto di vista.

Al momento non sono stati segnalati casi gravi in città, ma è altrettanto vero che circa il 10% degli attualmente positivi in tutta la Puglia è stato costretto al ricovero in ospedale (224 ricoverati su 2.433 positivi secondo l'ultimo bollettino regionale).



In più la curva è in salita ed è lecito attendersi un fisiologico ed inevitabile aumento dei casi in seguito all'apertura delle scuole, come d'altronde già avvenuto al Cifarelli. Stando così le cose, appare naturale un forte richiamo alla prudenza e al rispetto delle regole.

Il Comune ha già annunciato una stretta sui controlli attraverso una presenza più capillare di tutte le forze dell'ordine. Nella speranza che questo avvenga quanto prima, è ovvio che non si possano e non si debbano attendere le sanzioni per capire che alcuni comportamenti siano sbagliati. Meglio: dannosi. Per sé stessi e per l'intera comunità.

L'elenco delle buone pratiche, ormai, lo abbiamo ascoltato sino alla nausea. Eppure la soglia d'attenzione generale è scesa. Con il virus bisogna convivere, ma rispettando le tre regole d'oro: indossare la mascherina nei luoghi chiusi e all’aperto se non è possibile mantenere il distanziamento interpersonale; evitare assembramenti e igienizzare spesso le mani.

In alcune norme e in molti comportamenti - va detto - non mancano contraddizioni e ipocrisie. Anche il coordinamento tra i vari enti preposti alla gestione dei contagi presenta le sue falle, soprattutto nei tempi e nei modi della comunicazione.

Ma questo, più che giustificare comportamenti sbagliati - inclusa la "caccia al contagiato" che rende il Covid un virus anche sociale - dovrebbe ulteriormente rafforzare in tutti la necessità di rispettare le regole.

Ognuno faccia la sua parte.