Docente positiva al Covid, il Cifarelli domani rimarrà chiuso per la sanificazione

Domani il Cifarelli sarà chiuso per sanificazione. Arriva immediato il provvedimento della dirigente Maria Grazia Campione alla notizia della positività al Covid-19 di una docente.

Con una nota la dirigente fa sapere che «Viste le Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia, visto il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-COV-2 in vista della ripresa delle attività didattiche per l'anno scolastico 2020/2021, vista la comunicazione pervenuta dal Sisp Nord ASL BA in data odierna e considerata la necessità di procedere tempestivamente alle operazioni di sanificazione straordinaria decreta la sospensione delle attività didattiche e la chiusura del plesso scolastico F. CIFARELLI nella giornata del 29.09.2020 per le operazioni di sanificazione straordinaria».