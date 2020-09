Scontro su via San Magno, due feriti Copyright: CoratoLive.it

È di due feriti il bilancio dell'incidente stradale che si è verificato nella prima mattinata di oggi su via San Magno.

A scontrarsi, all'incrocio con viale Barletta-Grumo, sono state una Fiat Punto e una Daewoo Matiz. In seguito all'impatto, i due veicoli sono finti contro il muretto di cinta di una villetta.

I due conducenti sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati all'ospedale Bonomo di Andria in condizioni non gravi.

Sul posto la polizia locale per i rilievi e i vigili del fuoco del distaccamento di Corato per mettere in sicurezza le auto.