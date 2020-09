Murgia in fiamme tra via Gravina e la Rivoluzione Copyright: Puliamo Terlizzi

Ancora fiamme sulla Murgia coratina, stavolta a pochi chilometri dal centro abitato.

L'ennesimo incendio che in questi giorni sta colpendo le zone di campagna è divampato questo pomeriggio poco prima delle 15 nei pressi della rotatoria tra via Gravina e la sp. 234, nota anche come "Rivoluzione", a un paio di chilometri da Calendano.

Necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Corato. Complesse le operazioni di spegnimento a causa del caldo e soprattutto del vento che cambia spesso direzione. Sul posto anche i volontari di PuliamoTerlizzi.