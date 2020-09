Una famiglia che vive per strada e due aziende (una coratina e una tranese con sede a Corato) che tendono la mano. La storia arriva da Trani e riguarda il signor Domenico, sua moglie e la figlia di 19 anni.

La loro sventura inizia dodici anni fa, quando hanno dovuto fare i conti con la necessità di affidarsi ai servizi sociali per difficoltà economiche. Dodici anni travagliati tra case, sussidi, b&b, panchine, stazioni, dormitori e case accoglienza. Il signor Domenico di tanto in tanto vende il pesce. «Un paio di cassette, non sono un grande pescivendolo, faccio quello che posso» dice. È percettore di reddito di cittadinanza: circa 700 euro al mese utilizzati sino al mese scorso - stando a quanto raccontato - in parte (500 euro) per pagare l'affitto del b&b e il resto per vivere alla giornata.

Domenico e la sua famiglia hanno vissuto una settimana sulle panchine di piazza Dante, a Trani, prima di trovare rifugio nella struttura Caritas di Bisceglie, un riparo garantito fino al 30 settembre.

In piazza avevano la loro "casa", quattro valigie, qualche borsa e il secchio per le pulizie casalinghe. Tutto quello che avevano nell'ultimo bed and breakfast nel quale vivevano era per strada, accanto a loro. «Non riusciamo ad avere un lavoro con busta paga normale, per permetterci di ottenere un affitto normale», denunciavano Domenico e sua moglie.



Dopo la pubblicazione dell'articolo su TraniLive.it, però, qualcosa si è mosso. Oltre al tetto proposto dalla Caritas di Bisceglie, sono arrivate anche due offerte di lavoro. Una, per la figlia, negli uffici di un'azienda con sede a Corato. L'altra, per il signor Domenico, come guardiano di un parco automezzi, sempre a Corato. La proposta lavorativa che sarà fatta a Mimmo è comprensiva anche di una soluzione abitativa.

Due opportunità che potrebbero dare una svolta al futuro prossimo di questa famiglia, nella speranza possano essere colte e sfruttate come punto di partenza per costruire un tassello di dignità e riscatto.