Anziana muore in casa, cadavere rinvenuto dai vigili del fuoco

Il cadavere di una signora anziana è stato rinvenuto ieri pomeriggio all'interno della propria abitazione in via Capra, nella zona di via Andria.

La scoperta del corpo è avvenuta in seguito alla segnalazione dei familiari che, non avendo notizie della donna, hanno subito dato l'allarme.

Si è necessario l'intervento dei vigili del fuoco che sono entrati nell'appartamento, ubicato al terzo piano di uno stabile, attraverso una finestra. Il cadavere dell'anziana, morta probabilmente per cause naturali, è stato ritrovato in bagno.

Polizia di Stato e polizia locale hanno curato per i rilievi e tramesso le informazioni al magistrato di turno.