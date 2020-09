La murgia coratina ancora in fiamme

Non si fermano le fiamme sulla Murgia. Ieri sera è divampato il terzo incendio nel giro di pochi giorni che ieri sera ha interessato una superficie di un ettaro circa in zona Sanzanello - Pedale, in agro di Corato.

Per tutta la notte hanno lavorato 4 squadre antincendio dell’Arif, 2 di Altamura e due di Spinazzola.



La sera precedente, invece le fiamme si sono propagate in zona Posta-Mangeri, dove sono andati in fumo circa 200 ettari di pascolo e stoppie. Per lo spegnimento sono state impiegate 5 squadre, oltre ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri Forestali.



«Difficile pensare che non si sia trattato anche in questo caso di incendi di origine dolosa» spiega l'Arif Puglia sulla sua pagina social. «In pratica in questi giorni si stanno susseguendo incendi nel Parco dell’Alta Murgia. Si tratta di superfici non boscate, in particolare di pascolo, ma non per questo meno importanti per il ricco patrimonio di biodiversità del Parco”. Ieri sera l’ultimo incendio.