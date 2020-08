Coronavirus: 69 nuovi positivi in Puglia, 41 nel Barese

Oggi, domenica 30 agosto, in Puglia sono stati registrati 2.708 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 69 casi positivi: 41 in provincia di Bari, 8 nella provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 14 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto.



Non sono stati registrati decessi.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 303.046 test. 4.029 sono i pazienti guariti. 817 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 5.402, così suddivisi: 1.862 nella Provincia di Bari; 440 nella Provincia di Bat; 706 nella Provincia di Brindisi; 1.371 nella Provincia di Foggia; 669 nella Provincia di Lecce; 313 nella Provincia di Taranto; 38 attribuiti a residenti fuori regione; 3 provincia non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il Coordinamento epidemiologico della Regione Puglia comunica che grazie all'attività di screening avviata sui rientri dalla Sardegna oggi sono stati individuati 8 nuovi casi positivi sul territorio regionale. L'attività prosegue.



Il bollettino epidemiologico Regione Puglia è disponibile cliccando qui.

Dichiarazione del DG della ASL BA, Antonio Sanguedolce:

“Il bollettino epidemiologico di oggi rileva 41 casi di positività al SARS-CoV-2 in provincia di Bari, per la maggior parte riferiti a soggetti sintomatici, contatti stretti di già individuati in precedenza e rientri da fuori regione. Nel dettaglio si tratta di 17 casi con sintomi che sono stati presi in carico dai pronto soccorso dei nostri ospedali su cui ci sono indagini in corso, 16 casi riscontrati nella attività di tracciamento contatti del nostro dipartimento di prevenzione, 4 rientri dalla Sardegna, 1 rientro dalla Sicilia, 1 dalla Grecia e due pazienti sottoposti a tampone come da protocollo prima di eseguire una prestazione sanitaria ”.

Dichiarazione del DG della Asl BAT, Alessandro Delle Donne:

"Sono 8 i casi registrati oggi nella provincia Bat: 4 sono rientrati dalla Sardegna, 1 dalla Bulgaria, 1 un militare di rientro, 1 è tra i contatti diretti di un caso positivo dei giorni scorsi mentre su un altro sono in corso le indagini. Degli 8 casi di oggi solo 1 è sintomatico ”.

Dichiarazione del Dg Asl Brindisi Giuseppe Pasqualone:

"L'unico caso registrato oggi riguarda una persona che ha manifestato sintomi compatibili con il Coronavirus ed è stata sottoposta a tampone. Si trova in isolamento fiduciario ed è in corso la ricostruzione della rete di contatti".

Dichiarazione del Dg Asl Le Rodolfo Rollo:

“Il caso registrato oggi dal nostro Dipartimento di prevenzione riguardante un residente in provincia di Lecce rientrato da Malta”.

Dichiarazione del Dg della Asl Foggia, Vito Piazzolla:

“In data odierna sono stati registrati in provincia di Foggia 14 nuove positività al Covid19. Si tratta di 4 cittadini stranieri presenti sul territorio provinciale; 6 persone di rientro dalla Campania; 2 persone sintomatiche, individuate grazie alla segnalazione dei medici di medicina generale; 2 persone individuate durante l'attività di screening. Il servizio di igiene aziendale sta ricostruendo le catene di contagio per la sorveglianza attiva volontaria. Invitiamo i cittadini a seguire rigorosamente le norme di prevenzione come: uso della mascherina, lavaggio mani e distanziamento sociale ”.

Dichiarazione del DG della Asl Taranto, Stefano Rossi:

“I casi registrati in provincia di Taranto sono da ricondurre a contatti con casi covid già individuati ea un piccolo focolaio presente in località periferica balneare. Grazie al lavoro di "contact tracing" meticoloso e scrupoloso degli specialisti del dipartimento di prevenzione sono al lavoro per circoscrivere la catena dei contagi. Ancora una volta il suggerimento è protezione e salvaguardia propria e degli altri nelle relazioni private e professionali, adottare le dovute precauzioni, attenendosi alle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie locali ”.