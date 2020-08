Derubati in Sicilia durante un'escursione, disavventura per una giovane coratina e il suo compagno

Derubati di tutti gli effetti personali mentre erano in vacanza in Val di Noto, in provincia di Siracusa.

La disavventura è capitata ieri pomeriggio ad Antonio e Brigida, una coppia di giovani - lui terlizzese, lei coratina - durante una escursione nella riserva di Cavagrande del Cassibile, presso Avola.

I ragazzi avevano appena terminato la visita, molto gettonata tra i turisti del sud-est siciliano, quando si sono resi conto che la loro auto, una Fiat Panda, era stata forzata da ignoti che hanno portato via tutti i loro bagagli. Il veicolo era stato parcheggiato nelle vicinanze della riserva, da dove poi i due turisti avevano proseguito a piedi. Nelle valigie c’erano effetti personali, vestiti e altri oggetti acquistati durante la vacanza.

«Siamo arrivati da Siracusa con la nostra automobile - hanno raccontato alla stampa locale siciliana -. Abbiamo deciso di fare una sosta a Cavagrande del Cassibile per vedere la riserva naturale con i suoi laghetti. Così abbiamo parcheggiato sul piazzale che si affaccia sulla riserva, lasciando all’interno dell’automobile i nostri bagagli ed effetti personali. Purtroppo al nostro rientro, abbiamo constatato che l’automobile era stata aperta e i due trolley neri marca Roncato spariti».

I due ragazzi hanno sporto denuncia al comando dei Carabinieri. Al momento però non ci sono aggiornamenti in merito. Al di là delle conseguenze pratiche del furto subito, i giovani hanno deciso di tornare a casa, dopo aver riacquistato lo stretto indispensabile per affrontare il viaggio. Troppo forte è stata la sensazione di disagio provata per la vacanza rovinata.