Ancora violenza in piazza Abbazia. Venerdì due ragazze aggredite senza motivo

Storie di ordinaria follia. Ordinaria perché sempre più spesso ci capitano tra le mani fatti di violenza e inciviltà che vedono come protagonista la nostra città. L'episodio che vi raccontiamo è accaduto venerdì sera in piazza Abbazia. La stessa piazza riqualificata architettonicamente nel 2016, ma lasciata in balia del degrado. Una piazza dove l'unico sollievo è rappresentato dalle iniziative di alcune associazioni che l'hanno scelta e la scelgono come cornice delle loro manifestazioni. Qui, due anni fa, moriva Victor. Qui, l'anno scorso, venivano aggrediti senza alcun motivo soci della Pro Loco.

A denunciare l'accaduto è la mamma di una delle due ragazze che venerdì sono state aggredite in quella piazza. Avevano acquistato un costume gonfiabile a testa su Amazon e avevano deciso di divertirsi scorrazzando per il centro storico vestite da alieno e dinosauro. Alcuni bambini si sono avvicinati per scattare qualche fotografia. Il papà di uno di loro, su via Roma, chiede di voler farne una in piazza Abbazia per sfruttarne la bellezza ed è qui che comincia tutto.

«Ad un certo punto - scrive la mamma - un gruppo di bambini, non custodito dai genitori, ha cominciato con scherzi pesanti e strattonamenti. Dopo averli sopportati per un po', le ragazze hanno individuato i genitori e si sono rivolte a loro, chiedendo di impedire ai loro pargoli di importunarle. Per tutta risposta, botte, pugni, calci». Le prime ad aggredire le ragazze sono alcune donne tra le quali le mamme dei bambini. A loro si sono aggiunte ragazzi e ragazze presenti per una decina di persone in totale. I calci e i pugni erano mirati soprattutto alla testa.

«L'altra cosa che ha fatto male è che nessuno sia intervenuto per difenderle. - spiega la mamma - Mia figlia è rimasta diversi minuti in balia di questa gente prima che un signore riuscisse a trascinarla lontano, in piazza Sedile dove sono state subito chiamate le forze dell'ordine».

Sabato, la ragazza che ha avuto la peggio, ha effettuato una Tac dopo aver avvertito lancinanti mal di testa. Tac che ha dato esito negativo. «Mi sono rannicchiata in posizione fetale coprendomi viso e testa con le braccia, - racconta la giovane - e nonostante questo ricordo perfettamente tutti i punti in cui ho sentito i colpi. La mia amica ha avuto "la meglio" perché da anni fa arti marziali, la posizione di difesa era l'unica cosa che potesse fare perché il costume le impediva qualunque altro movimento. Inoltre, i costumi ci rendevano praticamente cieche». Oggi le due ragazze stanno meglio. Rimane il forte choc e la paura che questi episodi possano accadere ancora.

Ferita e arrabbiata, la mamma rivolge un appello a cittadini e istituzioni: «Voglio che immaginiate tutto il mio dolore, il mio disgusto, la mia vergogna di essere concittadina di quelle belve primitive e la mia preoccupazione per mia figlia, in primis, e per quello che Corato può diventare (o è già diventata?) se non reagiamo a questi segnali di imbarbarimento progressivo. Una domanda: che ne è del controllo del territorio? Dati i casi frequenti (mi dicono) di risse, violenza e disturbo della quiete pubblica a Corato, perché non si organizza diversamente il servizio delle forze dell'ordine? In attesa che Corato torni la città civile, sicura e pulita che tutti noi vogliamo, per noi e per i nostri figli. Non è solo il caso maledetto di mia figlia: è una battaglia di civiltà, non è possibile stare zitti. Dopo le 8 di sera non c'è nessuno. Corato è scoperta. Si provveda».