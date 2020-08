Tentano di scippare una donna, due giovani arrestati dai Carabinieri

Hanno provato a rubare la borsa ad una donna di circa 60 anni, ma non sono riusciti nell'intento e sono stati arrestati. È accaduto dopo mezzogiorno sull'extramurale, non lontano da via Castel del Monte.

I due giovani malfattori hanno approfittato della disattenzione della signora, intenta a caricare in auto la spesa, per sottrarle la borsa dall'interno dell'abitacolo.

Le grida della donna, accortasi del furto, hanno richiamato l'attenzione di due passanti che si sono lanciati all'inseguimento dei ladri. Nel frattempo una pattuglia dei Carabinieri che transitava da quelle parti è riuscita a bloccare e arrestare i due malviventi.

La borsa è stata recuperata e restituita alla proprietaria.