Chi in questi giorni percorre, magari più volte al giorno, il ponte di via Castel del monte, non può non averli notarli. Parliamo di ratti. Non uno ma una colonia, nascosta tra i rovi e i cespugli che crescono "rigogliosi" ai margini della carreggiata.

Non mancano neppure alcune carcasse di topi finiti sotto le ruote dei veicoli che attraversano numerosi il cavalcavia.

Il breve filmato che proponiamo - girato ieri pomeriggio da una lettrice - documenta la loro presenza e il senso di ribrezzo che ne consegue, ma anche e soprattutto l'urgenza di un intervento di derattizzazione così da scongiurare rischi per la salute pubblica.

Non solo in periferia, evidentemente, ma anche in altre zone della città dove spuntano sempre più spesso ratti e una grande quantità di insetti.