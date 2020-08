Covid, paziente positivo al pronto soccorso: locali sanificati e poi riaperti

È ripresa nella tarda mattinata di oggi l'attività del pronto soccorso dell'ospedale Umberto I di Corato, sospesa per alcune ore per effettuare la sanificazione dei locali, come previsto dai protocolli anti Covid.

Dall'ospedale Umberto I è infatti transitato un paziente sottoposto a tampone, poi risultato positivo.

Il paziente, residente in un Comune limitrofo, è poi stato trasferito.