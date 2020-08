Auto fuori strada tra Corato e Andria. Ferito un coratino

Un incidente si è verificato poco dopo le 14 di questo pomeriggio lungo la provinciale 231 tra Corato e Andria, all'altezza della sala ricevimenti Villa Sant'Elia.

Per causa ancora da accertare, una Fiat Panda che percorreva la 231 in direzione Andria è finita fuori strada, ha urtato un ulivo e ha terminato la sua corsa in un terreno.

Ferito e in stato confusionale il conducente, un coratino di circa 40 anni, che si trovava solo in auto. Soccorso dal 118, l'uomo è stato trasportato in ospedale a Bari.

Sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della polizia locale di Trani: l'incidente è infatti avvenuto nella porzione di territorio, tra Corato e Andria, che appartiene all'agro tranese. Sul posto anche le Guardie campestri di Corato.