Casolare in fiamme su via Francavilla Copyright: CoratoLive.it

Un incendio si è sviluppato questo pomeriggio intorno alle 16 nel quartiere Belvedere.

A prendere fuoco, all'angolo tra via Francavilla e via Ricci, è stato un casolare abbandonato con all'interno materassi e vecchi pneumatici. In fiamme anche i cumuli di rifiuti attorno alla struttura.

Per spegnere il rogo si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Corato.