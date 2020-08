Donna investita da scooter nei pressi di via Aldo Moro. Il conducente non si ferma e fugge

Una donna è finita in ospedale dopo essere stata investita da un giovane a bordo di uno scooter. Il conducente è fuggito, ma la polizia locale è sulle sue tracce.

È accaduto intorno alle 11.30 di oggi in via Raffaello, traversa di via Aldo Moro.

Secondo quanto ricostruito dai vigili intervenuti sul posto, la donna, di circa 50 anni, stava percorrendo a piedi via Raffaello. All'improvviso è sopraggiunto un 20enne a bordo di uno scooter che l'ha investito, scaraventandola rovinosamente a terra.

Il giovane, piuttosto che fermarsi a prestare soccorso, è fuggito e si è dileguato.

La scena è però stata interamente ripresa da alcune telecamere di sorveglianza poste nella zona. Grazie alle immagini registrate, la polizia locale si è messa subito sulle tracce dell'investitore. Dalle prime verifiche, lo scooter risulterebbe senza revisione e assicurazione.

La donna è invece stata trasportata in ospedale dove le è stata diagnostica la frattura del bacino.