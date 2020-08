Sotto gli occhi di Matteo Renato Imbriani èm stato svelato ieri sera il quarantatreesimo defibrillatore presente in città, questa volta in largo Plebiscito.

L'iniziativa è nata dall'associazione “Due Mani Per La Vita Corato”, fondata tre anni fa da un gruppo di infermieri coratini (Salvatore Cocuzza, Luigi Faretra, Giovanni Papagno, Giuseppe Cialdella e Vincenzo Leone). «Da marzo attendiamo questo momento. - dichiara Giovanni Papagno - «Questo strumento così importante si trova proprio qui, sotto la statua di Matteo Renato Imbriani che ci aiuterà a segnalarlo»

A finanziare il totem, che renderà Corato ancora più cardioprotetta, sono stati privati cittadini e titolari di attività come Autotrasporti Merra, Cattolica Assicurazioni, Farmacia Samarelli, Gabriele Diaferia e il MaPerò. «Li ringrazio tutti - continua Papagno - e aggiungo anche Gaetano Nesta, il geometra Modesti che si è occupato delle planimetrie, il vicecomandante della polizia locale, Giuseppe Loiodice, il commissario straordinario Schettini e il segretario D'Introno».

Immancabile l'apporto di Domenico Varesano, referente di CdF Irc "Gifes". Con quello inaugurato ieri sono 43 in tutto i defibrillatori in città, molti dei quali in strada, altri privati, tutti censiti e connessi al 118. Intanto i dipendenti del Maperò e quelli della farmacia Samarelli sono stati tutti correttamente formati, pronti ad intervenire in caso di bisogno.