Ladri di rame in azione, sventato un furto di cavi elettrici Copyright: Guardie campestri

L’obiettivo è sempre quello di rubare il rame per poi rivenderlo. Ieri sera i ladri c’hanno provato ancora, questa volta nei pressi di una azienda agricola che si trova in zona via Barletta Grumo.

Poco prima di mezzanotte le pattuglie delle Guardie Campestri sono arrivate sul posto a seguito di una segnalazione giunta in centrale per mancanza di corrente elettrica. Dopo un accurato controllo i vigilantes si sono resi conto del tentativo di furto: i ladri avevano già tagliato i cavi elettrici della linea a media tensione.

L’intervento dei tecnici dell’Enel ha permesso di mettere in sicurezza la zona. Le indagini sono state affidate alla Polizia di Stato del commissariato di Corato.