​Decreto Rilancio​, per Corato destinati un milione e 282mila euro

«Nell'ambito del Decreto rilancio abbiamo previsto più fondi per gli Enti Locali, prevedendo la creazione di un Fondo da 3,5 miliardi con cui assicurare a comuni, province e città metropolitane le risorse necessarie per la realizzazione di funzioni fondamentali che essi sono chiamati a garantire, anche in conseguenza della prevedibile e possibile perdita di entrate dovuta alla pandemia». E' quanto comunica la parlamentare del Movimento 5 Stelle Francesca Galizia.



«Durante la conversione in legge del decreto Rilancio abbiamo puntato a mantenere inalterata la struttura di base degli interventi per gli enti locali, prevedendo un potenziamento dei fondi e delle misure a loro già destinati. Al momento - informa la Deputata - è già in corso il trasferimento dei saldi, a completamento degli acconti già dati.



I comuni pugliesi avranno risorse per oltre 27,5 milioni di euro ed in particolare ai comuni di Bisceglie, Corato, Giovinazzo, Molfetta, Ruvo e Terlizzi andranno oltre 6,6 milioni di risorse, così suddivise: Bisceglie 1.399.678,73 euro; Corato, 1.282.526,18 euro; Giovinazzo, 843.463,09 euro; Molfetta, 1.942.273,11 euro; Ruvo di Puglia, 575.188,59 euro; Terlizzi, 585.043,32 euro.



Un'ottima notizia, dunque, per i nostri territori, i quali ora potranno finalmente avviare azioni ed interventi concreti, che favoriscano la propria ripresa economica» conclude la nota l'On. Galizia.