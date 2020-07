Addio a Fedele Tarantini, l'ex vigile era andato in pensione a giugno

È morto ieri in ospedale a 64 anni, in seguito alle ferite riportate in un incidente domestico avvenuto il 21 luglio, Fedele Tarantini, storico agente della polizia locale andato in pensione il primo giugno.

Tarantini è stato protagonista del corpo di polizia locale per ben 42 anni. Dopo tre anni come vigile notturno, nel 1978 diventò guardia scelta della polizia municipale. Nel 1985 raggiunse il grado di maresciallo capo e poi, nel 2001, quello di tenente.

Oltre al ruolo nella polizia locale, a caratterizzare la lunga attività di Fedele Tarantini c'è anche l'incarico di presidente della Pubblica Assistenza Sercorato che ha continuato a svolgere anche dopo il pensionamento.