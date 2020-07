Prende brevetto durante il lockdown, bagnino coratino salva una donna a Rodi Garganico

Si chiama Flavio Iannone e ha festeggiato i 18 anni a marzo, il giovane bagnino che martedì mattina ha salvato una signora in balia delle onde. Erano circa le 9.15 quando, dalla torretta di avvistamento, ha notato la donna in preda al panico. «L’abbiamo visto correre e tuffarsi, è stato velocissimo. Ha raggiunto la signora e l’ha portata a riva», raccontano i bagnanti presenti sul posto.

L’episodio è avvenuto in un lido di Rodi, sul Gargano. Flavio sta lavorando lì da giugno, dopo aver conseguito il brevetto da bagnino durante il lockdown. Ha deciso di prenderlo seguendo la passione per il mare di papà Francois che è sub da oltre 30 anni. Corso che il giovane bagnino vorrebbe svolgere a Malta, a settembre.

Per Flavio è stato il primo intervento ed è stato subito decisivo. A lui ed alla sua squadra, sono arrivati i ringraziamenti di tutti i presenti, in primis quelli della signora che è stata soccorsa.

«C’è stata una mareggiata che ha creato degli abbassamenti in alcune zone del fondale – spiegano dal lido - per questo può accadere che i bagnanti si trovino in difficoltà anche in punti in cui sono sempre stati in maniera del tutto tranquilla».